Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı Türkiye şampiyonu!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda 22 üniversitenin mücadele ettiği şampiyonada, grup aşamasından finale kadar etkileyici bir performans sergileyen takım; mücadeleci oyun yapısı, yüksek temposu ve takım ruhuyla turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Antrenörler Gür Ege Gürel ve Nurdan Uzun ile Spor Koordinatörü Muhammet Ali Parlak eşliğinde şampiyonaya katılan ekip, organizasyona hızlı başladı.

GRUP AŞAMASINI LİDER TAMAMLADI

Grup maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takım ilk karşılaşmada İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni 9-6 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE NET GALİBİYET

Çeyrek finalde Süleyman Demirel Üniversitesi karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Üsküdar Üniversitesi, etkili savunması ve hızlı hücumlarıyla rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE GOL YAĞMURU

Yarı finalde Dicle Üniversitesi ile oynanan yüksek tempolu mücadelede adeta gol düellosu yaşandı. Hücumdaki etkili performansıyla rakibini 10-7 mağlup eden Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı, finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

FİNALDE UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞ VE ŞAMPİYONLUK!

9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan final karşılaşmasında rakip Atatürk Üniversitesi oldu. Mücadelenin büyük bölümünde 4-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Üsküdar Üniversitesi, ortaya koyduğu karakter, direnç ve inançla muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Son dakikalarda gelen gollerle rakibini 5-4 mağlup eden ekip Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.

Final düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sporcular ve teknik ekip, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Turnuva boyunca ortaya konulan mücadele, disiplin ve takım ruhu; Üsküdar Üniversitesi’nin spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

TAKIM RUHU VE ÖZVERİ BAŞARIYI GETİRDİ

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, takımın elde ettiği başarının büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Futsal Takımı’nın Türkiye Şampiyonu olarak bizlere yaşattığı gurur tarifsizdir. Sahada ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhuyla Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.”