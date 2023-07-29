Üstün Erek yaşamını yitirdi
Yüzme sporunun usta isimlerinden Üstün Erek, 80 yaşında yaşamını yitirdi
İzmir'de üzme sporunun en önemli antrenörlerinden Üstün Erek, 80 yaşında hayatını kaybetti.
1971 yılında başladığı 52 yıllık antrenörlük hayatında uluslararası bir çok organizasyona İzmir’den yetiştirdiği yüzücüler ile katılma başarısı gösteren, Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Okullar Şampiyonası'da önemli başarıların altına imza atan Erek'in bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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