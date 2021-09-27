VakıfBank, 35'inci sezonuna merhaba dedi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:21

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törene Vakıf Bank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, VakıfBank Spor Kulübü teknik ekibi ve sporcular katıldı.

Üstünsalih, 35'inci sezonun önemine değinirken, "Yeni bir sezonun ve heyecanın eşiğindeyiz. Voleyboldan hiç uzak kalmadık. Yaz boyunca milli takım heyecanını yaşadık. Milli takımımız tüm turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Milli sporcularımız mücadeleyle milletimizin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Takımımızda forma giyen ve ülkelerini başarıya taşıyan yabancı oyuncularımızı da kutluyorum. Sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Alışkın olduğumuz zaferlere ve kupalara bir kere daha yürümek için şimdiden heyecan duyuyorum. 1986'da yola çıktığımız ilk günden beri Türk kadınının başarısını dünyaya göstermek amacımız bulunuyor. Bu yıl 35'inci sezonumuzda yine Türk kadınını ve voleybolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en sistemli voleybol kulübüyüz. Her turnuvanın doğal favorisiyiz. Her kupaya talibiz. İlk hedefimiz 5 Ekim'de oynayacağımız şampiyonluk kupasını kazanmak. Bu yolda her bir ferdimize güveniyoruz. Elit bir kadromuz bulunuyor, VakıfBank'ın başarısı için yanımızda olan taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bankacılıkta da olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı için emek veriyoruz. Çok iyi çalışan bir makineyiz. Bunun en önemli dişlisi altyapımız. Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Orada yetişen her sporcu bizi dünya kupası kadar mutlu ediyor. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

VakıfBank Spor Kulübü Menajeri Neslihan Demir Güler, büyük bir sorumlulukla çalıştıklarına vurgu yaparken, “Sportif anlamda tek hedefimiz kazanma geleneğimizi yeni sezonda da sürdürmek. Ancak VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp. Bizim en büyük sorumluluğumuz kız çocuklarına performansımız ve duruşumuzla ilham kaynağı olmak. Bu anlamda formamızı taşıyan her sporcumuzun bir sorumluluğu var ve gururla söyleyebilirim ki bu sorumluluğun altından başarı ile kalkıyorlar” diye konuştu.