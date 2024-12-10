VakıfBank, 70 dakikada fişi çekti
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'yu 3-0 yendi.
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında ağırladığı Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Tomislav Popovic (Sırbistan)
VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Aylin Acar, Frantti, Cansu Özbay, Deniz Uyanık)
Porto: Durao, Hoogers, Mariano Vieira, Joseph, Pinto, Swanson (Resende, Rohr, Mercado, Monteiro, Coelho)
Setler: 25-14, 25-18, 25-18
Süre: 70 dakika (25, 23, 22)
Etiketler: #CEV Şampiyonlar Ligi #vakıfbank #porto
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