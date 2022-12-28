VakıfBank, Adana Demirspor'u geçmesini bildi!
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Güldeniz Önal, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Kharchenko (Alara Altundağ, Selin Uygur, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş)
Setler: 25-21, 25-22, 25-23
Süre: 82 dakika (26, 28, 28)
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