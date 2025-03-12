Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Müthiş mücadele 'Altın Set' ile bitti!

Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 19-25, 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup ederek maçı altın sete taşıdı. Altın seti 15-11 kazanan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Müthiş mücadele 'Altın Set' ile bitti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:41

Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0'lık set skoruyla kazanan Fenerbahçe'ye turu atlaması için 2 set yeterli olacaktı fakat Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 19-25, 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle mağlup ederek maçı altın sete taşıdı. 

ALTIN SET

Altın sette 15-11'lik setle kazanan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. 

Vakıfbank, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.


Etiketler: #vakıfbank #Fenerbahçe Medicana #CEV Şampiyonlar Ligi
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