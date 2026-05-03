VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali heyecanı yaşanacak.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, finalde kozlarını paylaşacak.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

VAKIFBANK 7. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

ECZACIBAŞI, 2. KUPASI İÇİN MÜCADELE EDECEK

Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

VAKIFBANK İLE ECZACIBAŞI DYNAVİT İKİNCİ KEZ FİNALDE RAKİP OLDU

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.

Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.