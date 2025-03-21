Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı üç sette devirdi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 22. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 4. kez yenildi.
Ligde normal sezon sona ererken VakıfBank ligi 2. sırada, Eczacıbaşı Dynavit ise 3. sırada tamamladı.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Burhan İlhan, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin (Simge Aköz, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Boden)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Xinyue, Derya Cebecioğlu)
Setler: 20-25, 20-25, 21-25
Süre: 91 dakika (30, 31, 30)
Etiketler: #vakıfbank #eczacıbaşı dynavit #Sultanlar Ligi
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