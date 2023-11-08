Vakıfbank evinde rahat kazandı

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Vakıfbank sahasında ağırladığı Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 23:15
Vakıfbank evinde rahat kazandı
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CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi.

VakıfBank, gruptaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova ile 15 Kasım'da karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Karutasu, Van Aalen)

Volley Mulhouse Alsace: Van Avermaet, Mayer, Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Snyder (Soldner, Siftar, Danard-Selosse, Sager-Weider)

Setler: 25-22, 25-13, 29-27

Süre: 88 dakika (27, 22, 39)


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