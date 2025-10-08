Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

8.10.2025 10:58:00
Güncellenme:
AA
VakıfBank, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 TAKIMIN 5'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı unvanını paylaşıyor.

Yarınki VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp unvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Takım Şampiyonluk Yıl
VakıfBank 5 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
Fenerbahçe 5 2009, 2010, 2015, 2022, 2024
Eczacıbaşı 5 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

 

