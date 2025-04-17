Vakıfbank, final serisinde 1-0 öne geçti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Vakıfbank, final serisinde 1-0 öne geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:27

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabakayı Vakıfbank 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Vakıfbank final serisinde 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Setler

25-22

25-22

21-25

25-22


Etiketler: #vakıfbank #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana
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