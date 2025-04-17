Vakıfbank, final serisinde 1-0 öne geçti!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabakayı Vakıfbank 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Vakıfbank final serisinde 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.
Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Setler
25-22
25-22
21-25
25-22
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