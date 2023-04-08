VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi!
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop (Aylin Acar, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu)
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Emine Arıcı, Sude Hacımustafaoğlu, İrem Özsoy, Eda Kafkas)
Setler: 25-21, 25-23, 25-23
Süre: 73 dakika (22, 26, 25)
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