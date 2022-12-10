VakıfBank, Galatasaray'ı deplasmanda yendi!
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, Bell)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Akman, Carutasu, Bajema)
Setler: 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15
Süre: 109 dakika (20, 24, 23, 24, 18)
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