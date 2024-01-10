VakıfBank, gruptan çıkmayı garantiledi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 03:48

Güncelleme: 10.01.2024 - 03:48

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk olduğu Fransa'nın Mulhouse ekibini 3-0 yendi.

Mulhouse Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, 25-22, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla 4 galibiyete ulaşarak son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Mulhouse ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.