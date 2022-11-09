VakıfBank, İlbank'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 20:40
VakıfBank, İlbank'a set vermedi!
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç)

VakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema, Bahar Akbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu)

Setler: 19-25, 11-25, 15-25

Süre: 64 dakika (22, 21, 21)


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