Vakıfbank, Imoco Volley'den Paola Egonu'yu transfer etti
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı. Vakıfbank, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti.
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
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