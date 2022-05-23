Manchester City taraftarlarından Aston Villa kalecisi Robin Olsen'e saldırı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:53

Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.

ROBIN OLSEN'E SALDIRI

Öte yandan maçın bitimiyle sahaya giren Manchester City taraftarları, Aston Villa'nın İsveçli kalecisi Robin Olsen'e saldırıda bulundu. Görevliler, İsveçli kaleciyi güvenli bölgeye götürürken zor anlar yaşadı.

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, karşılaşma sonunda basına yaptığı açıklamada, oyuncularının sahadan güvenli bir şekilde çıkmadığını söyledi. İngiliz teknik direktör, “Kalecim saldırıya uğradı. Şimdi gidip iyi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Henüz iyi olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Manchester City ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsveçli kaleciye saldıran taraftarların cezalandırılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Manchester City Kulübü, bugünkü maçın bitiminin ardından sahaya giren taraftarlar tarafından saldırıya uğrayan Aston Villa kalecisi Robin Olsen'den içtenlikle özür diliyor. Kulüp, bu konuda derhal soruşturma başlattı ve sorumlu kişiler tespit edildikten sonra ömür boyu statlardan men edilecektir" ifadelerini kullandı.