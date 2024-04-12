VakıfBank kazandı sezonu üçüncü tamamladı
Vodafone Sultanlar Ligi 3.'lük karşılaşmasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3'üncülük serisi ikinci maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 25-22, 25-22 ve 25-14'lük setler sonucu 3-0 mağlup etti. Seride durumu 2-0 yapan VakıfBank, sezonu üçüncü olarak tamamladı.
VakıfBank bu sonucun ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı elde etti.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu, Busa, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Aylin Acar)
TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva, Derya Güç, Duarte, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan (Buse Sonsırma Kayacan)
SETLER: 25-22, 25-22, 25-14
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