Vakıfbank, sahasında set vermeden kazandı!

VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, sahasında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i 3-0 yendi.

Vakıfbank, sahasında set vermeden kazandı!
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:44

VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, Numia Vero'yu konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı Salonu'ndaki mücadeleyi temsilcimiz VakıfBank 3-0'lık skorla kazandı.

Vakıfbank oynadığı 3. maçı da kazanırken, Numia Vero Volley ilk yenilgisini aldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Altıntaş)

Numia Vero Volley: Kurtagic, Konstantinidou, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop (Fukudome, Cazaute, Heyrman)

Setler: 25-19, 25-18, 25-17

Süre: 72 dakika (23, 24, 25)


Etiketler: #Numia Vero #vakıfbank #Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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