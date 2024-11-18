UNICEF Türkiye, milli voleybolcu ve Vakıfbank Spor Kulübü takım kaptanı Zehra Güneş'i Çocuk Hakları Savunucusu olarak ilan ediyor

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:44

UNICEF Türkiye, Dünya Çocuk Günü'nden hemen önce, Milli Voleybolcu ve VakıfBank Spor Kulübü Takım Kaptanı Zehra Güneş'i Çocuk Hakları Savunucusu olarak görevlendirdiğini açıkladı. Güneş, bu yeni görevinde UNICEF Türkiye'nin ergenlik çağındaki kız çocuklarına yönelik girişimlerini destekleyecek. Söz konusu girişimler; ergenlik çağındaki kız çocuklarını güçlendirmeyi, özgüven kazanmalarını ve esenliklerini desteklemeyi amaçlıyor. Bunların yanı sıra, fırsat eşitliğini savunarak her kız çocuğunun hayallerinin peşinden gitmesini destekliyor.

Zehra Güneş, "Ülkemizdeki kız çocuklarının haklarını korumak ve geleceklerini kurmalarına destek olmak için UNICEF Türkiye ile birlikte çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Desteklenmenin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğim için, diğer kız çocuklarını destekleyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Onlara hayallerine ulaşmak için çok çalıştıklarında her şeyin mümkün olduğunu ve hiçbir şeyin hayallerine sınır koyamayacağını göstermek istiyorum" diyor. “Her kız çocuğu; güvenli bir şekilde büyüme, desteklenme ve hayallerini gerçekleştirmek için teşvik edilme fırsatını hak eder." Güneş, kız çocuklarının becerilerini geliştirmeleri ve erkek çocuklarla eşit fırsatlara sahip olarak büyüyebilmelerini odağa alan projelere destek olacak. Aynı zamanda çalışmaları kapsamında zihin sağlığı ve esenliğinin önemini de vurgulayacak.

KIZ ÇOCUKLARININ LİDERLİK ETMEK VE GELİŞMEK İÇİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Zehra Güneş, kız çocuklarının güçlenerek özgüven, pratik beceriler ve liderlik yetenekleri geliştirmelerini teşvik etmeye kararlı olduğunu şöyle ifade ediyor: "Kız çocukları liderlik etmeleri ve gelişmeleri için desteklendiğinde, kendi geleceklerine yön verebilir, böylece hem kendi hayatlarına hem de topluma katkı sağlayabilirler.” Bunun yanı sıra, "kız çocuklarına psikolojik destek sağlamanın, dayanıklılıklarını arttırdığını ve hayallerinin peşinden güvenle gitmelerine yardımcı olduğunu" belirterek ruh sağlığının önemini vurguluyor. Millî voleybolcu, kız ve erkek çocuklarının başarılı olmak için eşit fırsatlara sahip olması gerekliliğinin önemine de dikkat çekiyor.

GENÇLERİN GÜÇLENMESİ İÇİN GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Zehra Güneş'in Çocuk Hakları Savunucusu olarak aramıza katılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zehra, ülke çapında birçok genç kız için bir ilham kaynağı. Fırsat verildiğinde bir genç kızın gerçek bir şampiyon olabileceğinin kanıtı… Zehra voleybol alanındaki şampiyonlardan biri, ancak diğer birçok dalda, sporda ve meslekte şampiyon olabilecek milyonlarca kız çocuğu var" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından UNICEF’e verilen görevler; çocuk haklarının korunmasını savunmak, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatları yaygınlaştırmaktır. Kadınların ve kız çocuklarının gelişmesi ve güçlenmesi de UNICEF'in temel görevleri arasında yer almaktadır.

Bu görevlendirme ile Zehra Güneş, UNICEF'in Küresel Savunucular Ağı’na katıldı. Söz konusu ağ, çeşitli alanlarda çocuk haklarını korumak ve çocukların esenliğini sağlamak için çalışan liderlerden oluşuyor.