Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile başladı!
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Vakıfbank, deplasmanda Jedinstvo'yu 3-0 yendi.
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Jedinstvo ekibini 3-0 yendi.
Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da set vermeden kazandı. Sırbistan temsilcisi ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Poslovni
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Bruno Muha (Hırvatistan)
Jedinstvo: Nedeljkovic, Sucurovic, Marija Miljevic, Vajagic, Osmajic, Tamara Miljevic (Punisic, Medved, Vvetkovic, Lakicevic)
VakıfBank: Van Aalen, Busa, Bahar Akbay, Karutasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıtaş, Cansu Özbay, İdil NAz Başcan, Thompson)
Setler: 15-25, 17-25, 14-25
Süre: 72 dakika (25, 25, 22)
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