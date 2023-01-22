VakıfBank, Sigorta Shop'a set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:38
VakıfBank, Sigorta Shop'a set vermedi
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman

Sigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ayça İsmailçebioğlu (Merve İzbilir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Ceylan Arısan, Burcu Şentürk)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Bahar Akbay, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-27, 16-25, 15-25

Süre: 77 dakika (29, 25, 23)


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