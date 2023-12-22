VakıfBank sürprize izin vermedi
Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Merve Atlıer, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zehra Güneş, Frantti, Aleksia Karutasu, Busa, Ogbogu (Ayça Aykaç, Thompson, İdil Naz Başcan, Van Aalen, Bahar Akbay)
Setler: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25
Süre: 112 dakika (27, 29, 30, 26)
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