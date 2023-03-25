VakıfBank, THY'ye set vermedi!
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ebru Kaya – Tuncay Sevim
THY: Çağla Akın 5, Dicle Nur Babat 5, Madison Rishel 15, Hanna Ortman 9, Zeynep Sude Demirel 6, Şeyma Ercan 7, Ada Germen 1
VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 17, Nika Daalderop 11, Aleksia Karutasu 13, Chiaka Ogbogu 4, Zehra Güneş 12, Ayça Aykaç (L),
SETLER: 19-25, 23-25, 23-25
SET SÜRELERİ: 23', 28', 25'
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