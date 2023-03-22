Vakıfbank yarı finale yükseldi
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Vero Volley Milano'yu 3-2 yendi. İlk maçı 3-0 ile kazanan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk olduğu İtalya temsilcisi Vero Volley'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya'nın Milano kentindeki Allianz Cloud'da yapılan müsabakanın ilk setini ev sahibi ekip 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İyi başlayamadığı ikinci setin ortalarında toparlanan VakıfBank, bu bölümü 25-22 alarak beraberliği sağladı.
Çekişmeli geçen üçüncü seti İtalyan takımı 25-22 alarak yeniden öne geçti. Sarı-siyahlı takım, 4. seti 25-21 önde tamamlayarak skora yeniden denge getirdi. Eşleşmenin İstanbul'daki ilk maçını 3-0 kazanan VakıfBank, 2. seti almasıyla turu geçmeyi garantiledi ve adını yarı finale yazdırdı. Vakıfbank böylelikle üst üste 11. kez turnuvada yarı final bileti almayı başardı.
Son sette rakibine 15-11 üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, maçı 3-2 kazandı.
VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Carraro Imoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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