VakıfBank, Zeren Spor'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Zeren Spor'u 3-0 yendi.

VakıfBank, Zeren Spor'a set vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 21:30

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Yasin İlhan

Zeren Spor: Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Seyma Ercan Kucukaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Kochurina, Fabris)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Ryk, Markova, Deniz Uyanık (Aylin Acar, İlayda Naz Gergef, Ayça Aykaç)

Setler: 16-25, 19-25, 13-25

Süre: 71 dakika (23, 26, 22)


Etiketler: #vakıfbank #Zeren Spor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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