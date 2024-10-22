VakıfBank, Zeren Spor'a set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Zeren Spor'u 3-0 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Zeren Spor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Yasin İlhan
Zeren Spor: Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Seyma Ercan Kucukaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Kochurina, Fabris)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Ryk, Markova, Deniz Uyanık (Aylin Acar, İlayda Naz Gergef, Ayça Aykaç)
Setler: 16-25, 19-25, 13-25
Süre: 71 dakika (23, 26, 22)
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Yunus Akgün tepkisi!
- Monaco evinde Kızılyıldız'ı rahat geçti!
- Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet!
- VakıfBank, Zeren Spor'a set vermedi!
- Kuzeyboru, Aras Kargo deplasmanında galip
- Hansi Flick'ten Bayern Münih için açıklama!
- Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
- Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı!
- Galatasaray Daikin'den müthiş seri
- West Ham United'da Edin Terzic planı
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Öcalan için af istedi'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Avukatları harekete geçti
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’