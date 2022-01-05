Vakıfbank'tan flaş hamle! Paola Egonu...
Vakıfbank, La Gazzetta'ya göre dünyanın en iyi kadın voleybolcularından biri olarak gösterilen Paola Egonu'yu gelecek sezon kadrosuna katmak için Imoco Volley ile anlaşma sağladı.
Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Vakıfbank'ın dünyanın en iyi kadın voleybolcularından biri olarak kabul edilen Paola Egonu'yu transfer ettiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Opet'in geçen sezon transfer etmek için çok uğraştığı ancak 1 milyon euro'luk bonservis ücretine takıldığı Egonu için Vakıfbank, Imoco Volley Conegliano'yu ikna etti. Bu transferde Vakıfbank'ın İtalyan koçu Giovanni Guidetti'nin çok önemli rol oynadığı ve transferin sezon sonu gerçekleşeceği belirtildi.
23 yaşındaki 1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 3.44 metre smaç yüksekliğine ulaşabiliyor.
Paola Egonu, 2021 yılında Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın, İtalya Ligi'nin, CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncu ödüllerinin de sahibi oldu.
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