Valencia - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında kendi sahasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Rubén Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Luis García'nın ekibi Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.
VALENCİA - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
VALENCİA - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mario Melero López'in yöneteceği karşılaşma Exxen ve S Sport Plus platformlarından naklen yayımlanacak.
Valencia ligde oynadığı son maçta Barcelona deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Alaves ise kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etmişti.
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