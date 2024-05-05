Fenerbahçe'de ilk transfer tamam: Bonservis ücreti ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Levent Mercan'ın transferi konusunda kulübü Fatih Karagümrük ile el sıkıştığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:58
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam: Bonservis ücreti ortaya çıktı!
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Fenerbahçe’de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı.

Sarı-Lacivertlilerin, yeni sezon için ilk transferini Levent Mercan’la gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun, Karagümrük’ün 23 yaşındaki oyuncusu için yapılan görüşmeleri tamamladığı kaydedildi.

TRANSFER ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Pazarlıklarda 2 milyon Euro ve bonus maddeleri karşılığında el sıkışıldığı belirtildi.

Karagümrüklü oyuncunun transferi için ilk taksit ödemesinin de yapıldığı bildirildi.


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