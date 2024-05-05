Fenerbahçe'de ilk transfer tamam: Bonservis ücreti ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Levent Mercan'ın transferi konusunda kulübü Fatih Karagümrük ile el sıkıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe’de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı.
Sarı-Lacivertlilerin, yeni sezon için ilk transferini Levent Mercan’la gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun, Karagümrük’ün 23 yaşındaki oyuncusu için yapılan görüşmeleri tamamladığı kaydedildi.
TRANSFER ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI
Pazarlıklarda 2 milyon Euro ve bonus maddeleri karşılığında el sıkışıldığı belirtildi.
Karagümrüklü oyuncunun transferi için ilk taksit ödemesinin de yapıldığı bildirildi.
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