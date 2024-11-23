Valencia evinde Betis'i rahat geçti!
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Valencia, konuk ettiği Real Betis'i 4-2 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Valencia, konuk ettiği Real Betis'i 4-2 mağlup etti.
Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.
Valencia'nın gollerini 8. dakikada Cesar Tarrega, 50 ve 53. dakikalarda Hugo Duro ve 56. dakikada Diego Lopez kaydetti.
Valencia'nın iki golünün sahibi Hugo Duro, 14. dakikada da kendi kalesine gol attı. Real Betis'in ikinci golü ise 66. dakikada Ezequiel Avila'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Valencia, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve 10 puana ulaştı. Real Betis ise 4 maç sonra ilk kez kaybetti ve 20 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Valencia, Mallorca'ya konuk olacak. Real Betis ise deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #valencia #real betis #la liga
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