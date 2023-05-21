Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Ruben Baraja'nın takımı Valencia ile karşılaşacak.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Real Madrid ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Getafe'yi 1-0 mağlup etmişti.
Valencia ise Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile dönmüştü.
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