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Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:38
Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Ruben Baraja'nın takımı Valencia ile karşılaşacak.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Real Madrid ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Getafe'yi 1-0 mağlup etmişti.

Valencia ise Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile dönmüştü.


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