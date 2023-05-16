Milli futbolcu Enes Ünal için La Liga iddiası

Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:19

Güncelleme: 16.05.2023 - 16:19

İspanya La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Takımının attığı 30 golün 14'üne imza atan ve La Liga'da gol krallığı yarışında 4. sırada yer alan Enes'in, Getafe küme düşse bile La Liga'da forma giymeye devam edebileceği iddia edildi.

İSPANYOL DEVLERİNİN GÖZDESİ ENES ÜNAL

NTV Spor'un İspanyol Fichajes'ten aktardığına göre, La Liga'nın dev kulüpleri Türk golcüyü gözden kaçırmayacak. Haberde Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların Enes Ünal'ı transfer ederek hücum hatlarını güçlendirebilecekleri ifade edildi.

GETAFE İÇİN KRİTİK 4 HAFTA

Son olarak Enes'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Real Madrid'e 1-0 yenilen Getafe, La Liga'da bitime 4 hafta kala 34 puanla 18. sırada yer alıyor. Düşme hattının bir basamak üstündeki Real Valladolid'in puanı ise 35.