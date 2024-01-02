Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Marcelino'nun ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
VALENCİA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
VALENCİA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Valencia, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallecano deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Villarreal ise kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etmişti.
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