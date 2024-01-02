Mustafa Denizli'den Süper Kupa tepkisi: 'Neden yurtdışında oynama gereği doğdu?'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 02.01.2024 - 00:21

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, Habertürk'te iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili konuştu.

Deneyimli hoca, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesini eleştirdi.

Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. O kadar çok konuşulan konu var ki, bilgi kirliliği var ortada. Kim haklı, kim haksız, bazı konular daha iyi değerlendirilebilir miydi? Bazı hassasiyetler daha farklı gözetilebilir miydi, bütün bunları yeniden gündeme taşımanın çok faydası yok."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAZ"



"Gündemi boş işgal ederiz. Şu anda arada çok önemli devlet krizi varmış gibi bir yere taşınıyor olay. Esasında öyle bir şey söz konusu değil bence. Aksaklıklar var mı, mutlaka var. Niye bu raddeye geldi?"

"Ben ilk şeyi sorgularım, bazı özel yıllar çok önemlidir. Tarihimizde önemli değerler var. Bu kupa için, oynayacağımız tarih Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geliyor. Neden yurtdışında oynama gereği doğdu, onu anlamıyorum. Esasında şundan anlamıyorum, manevi yönünü bırakıyorum, maddi yönüne bakıyorum. Türk futbolunun tarihi olan iki tane güzide kulüp, bu rakamlarla dünyanın hiçbir yerinde oynamaz. Olaya bu açıdan bakarsak, bu iki tane tarihi olan kulübü oraya götürecek rakamlar değil. Bahsedilen rakamlar, senin bir futbolcuna yılda iki mislini ödediğin paradan daha az. Nereden hasıl oldu, nasıl bir fikir ortaya çıktı, onu bilemiyorum. Bu fikir nereden doğdu? Kulüplerden mi istek geldi, federasyondan mı, onu bilemiyorum. Ortada bir bilgi kirliliği var. Biz de konuşulanlar üzerinden hareket ediyoruz. Neticede konuşulacak tarafı var, konuşulmayacak tarafı var."

"SİYASİ SİMGE DEĞİL"



"Üzerinde en fazla konuşulan konu, İstiklal Marşımız, o da gündemde olan maddelerden bir tanesi. İkincisi, ısınma formalarında Atatürk fotoğrafları. Üçüncüsü de taşınacak pankartlar. Pankartlar, FIFA'nın belirlediği kurallar vardır. Siyasi simge olarak adlandırılan, mesela Avrupa'da birçok takım ırkçılık karşıtı birçok pankartla sahaya çıkabilir. Tam tersini düşünelim, Suudi Arabistan'ın kurucusu, buraya iki tane Suudi Arabistan takımı gelecek, finali İstanbul'da oynayacak. Isınmada onların kurucularının fotoğrafı olsa tepki görür mü, zannetmiyorum. Bu siyasal bir şey değil."

"Bizim de 100. yılını kutladığımız cumhuriyette, Atatürk'ün fotoğrafı siyasi simge değil. Bunu bütün dünya kabul etmiş, en son sayın Cumhurbaşkanı da, "Cumhuriyetimiz'in banisidir" dedi. Bu kimseyi rahatsız edecek bir şey değil. Niye bu kadar uzadı, tartışıldı, ne kadar kısa bir süreçte bunlar problem haline geldi, bunu bilmem mümkün değil. Zamansızlık burada söz konusu. Sıkıştırılmış bir zaman dilimi içerisinde, bu konuları halletmeye gidiyorlar. Orada ne oldu, ne bitti? En sağlıklı açıklamayı sayın spor bakanı, federasyonu ve iki kulübün başkanı, onlar ortak bir açıklama yaparsa, bizden kaynaklanan bir hata mı var, onlardan kaynaklanan bir hata mı var, onu çözmek daha kolay olur."

"BARIŞÇIL BİR SÖYLEM VAR"

"Pankart olayı da mesela söz konusu. Esasında pankartta da son derece barışçıl bir söylem var. İçinde barış var zaten. Dünyada hangi ülke bu doğru değil diyebilir? "Yurtta sulh, cihanda sulh" dediğin şey, yıllar önce söylenmiş ve insancıl bir şey. Bunda esasında bir mahsur olmaması gerekiyor. Nasıl "ırkçılığa karşıyız" diye çıkıyorlarsa, bu da ona benzer bir pankart. Bu kadar gündemi işgal eden hadise, sağlıklı bilgilerin gelmemesi."