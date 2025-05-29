Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, geçen sezonu İspanyol ekibi Leganes'te geçirdi.

Sözleşmesinin bitmesi sonrası İspanyol ekibinden ayrılan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.

La Liga ekibi Osasuna, Rosier'i renklerine bağladığını duyurdu.

Osasuna, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Rosier ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Osasuna bu sezon Rayo Vallecano ile ligi aynı puan ve averajda bitirmesine rağmen, ikili averajdan dolayı 9. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılamadı.

Geçen sezon Leganes formasıyla 36 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı vermişti.







