Valerien Ismael: 'Kasımpaşa iyi ama biz daha güçlüyüz'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:09

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. sınavını bugün Kasımpaşa önünde verecek. İlk 3 maçta Trabzonspor ve Giresunspor'la rakip sahalarda berabere kalırken kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'u farklı mağlup eden siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa'yı da yenerek Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre, müsabakaya büyük önem veren Valerien Ismael, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulunurken galibiyet istedi. Fransız teknik direktör, Kasımpaşa'nın çok formda ve güçlü bir takım olduğunun altını çizdi.

Siyah-beyazlı hocanın, "Ligin en iyi ve en organize ekiplerinden birine karşı oynayacağız. Buna rağmen bu maçın kazanan tarafı biz olmalıyız. Çünkü biz kadro kalitesi olarak onlardan daha güçlü bir takımız" diye konuştuğu aktarıldı.