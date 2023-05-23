Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 36. haftada deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Paulo Suarez'in takımı Valladolid ile karşılaşacak.
VALLADOLID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.
VALLADOLID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona ligde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı Real Sociedad'a 2-1 mağlup olmuştu.
Valladolid ise Cadiz deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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