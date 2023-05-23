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Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 36. haftada deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:57
Valladolid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Paulo Suarez'in takımı Valladolid ile karşılaşacak.

VALLADOLID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.

VALLADOLID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona ligde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı Real Sociedad'a 2-1 mağlup olmuştu.

Valladolid ise Cadiz deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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