Vallecano galibiyetle başladı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 00:35

Güncelleme: 12.08.2023 - 00:35

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Rayo Vallecano, Almeria deplasmanına konuk oldu. Vallecano, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Isaac Palazon Camacho ve 28. dakikada yine penaltıdan Randy Ntekja attı.

Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Rayo Vallecano, sezona 3 puanla başladı. Almeria ilk haftada puanla tanışamadı.

Rayo Vallecano, gelecek hafta sahasında Granada'yı ağırlayacak. Almeria ise bir sonraki hafta Real Madrid'i konuk edecek.