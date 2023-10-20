Ve Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
A Milli Kadın Voleybol formasıyla taraftarların sevgilisi olan Melissa Vargas'ın, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transferi gerçekleşti.
Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da oynayan Melissa Vargas'ın, Çin'e transfer olduğu açıklandı.
Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu.
Çin'e transferiyle ilgili konuşan Melissa Vargas şu açıklamayı yaptı:
"Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum."
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