Ve Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...

Yayınlanma: 20.10.2023 - 19:08

Güncelleme: 20.10.2023 - 19:08

Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da oynayan Melissa Vargas'ın, Çin'e transfer olduğu açıklandı.

Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu.

Çin'e transferiyle ilgili konuşan Melissa Vargas şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum."