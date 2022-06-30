Vedat Albayrak'tan altın madalya
Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.
Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nda judoda ilk altın madalyamız geldi.
Milli judocu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalyaya uzandı.
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