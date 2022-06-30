Vedat Albayrak'tan altın madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 19:48
Vedat Albayrak'tan altın madalya
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Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nda judoda ilk altın madalyamız geldi.

Milli judocu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalyaya uzandı.


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