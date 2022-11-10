Vedat Muriqi Atletico Madrid'i yıkan adam oldu
La Liga'nın 14. haftasında Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına konuk oldu.
Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kazanan 1-0'lık skorla Mallorca oldu.
Maçın 16. dakikasında Vedat Muriqi'in golüyle öne geçen Mallorca, sonrasında Atletico'nun ataklarını kesme konusunda başarılı işler yaptı.
Özellikle Mallorca kalecisi Rajkovic, kalesine gelen 5 şutu savuşturmayı başarırken Atletico Madrid yüzde 70'lere ulaşan topla oynama oranları yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve mağlubiyete razı oldu.
Kosovalı golcü Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gole ulaşarak hem takımını galibiyete taşıdı, hem de formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.
Bu sonuçla Atletico Madrid'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken Mallorca ise 19 puana ulaşarak çıkışını sürdürdü.
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