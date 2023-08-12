Vedat penaltı kaçırdı, Mallorca kazanamadı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 22:42

Güncelleme: 12.08.2023 - 22:42

La Liga 1. hafta maçında Las Palmas ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Estadio de Gran Canaria'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Las Palmas'ın golü 29. dakikada penaltıdan Viera kaydetti. Mallorca, Raillo'nun 70. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.

Mallorca'da Vedat Muriqi, 41. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla iki takım da sezon 1'er puanla başlamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Villarreal'i ağırlayacak.Las Palmas, Valencia deplasmanına gidecek.