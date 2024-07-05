Veli Kavlak, Beşiktaş'a geri döndü!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 18:27

Güncelleme: 05.07.2024 - 18:27

Beşiktaş U-19 Takımı Teknik Direktörü, siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Veli Kavlak oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 Takımımızın Teknik Direktörlüğüne, 2011- 2017 yılları arasında formamızı terleten eski futbolcumuz Veli Kavlak getirildi." denildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde bir araya geldiği Veli Kavlak'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Veli Kavlak, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş U-19 Takımı teknik ekibi ve sporcularıyla tanışma toplantısında bir araya gelip sohbet etti.