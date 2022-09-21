Veliaht prensinden çarpıcı Mesut Özil sözleri!
Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Mesut Özil hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sultan Ibrahim, 'Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder. Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum' dedi.
Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder. Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
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