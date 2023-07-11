Verstappen rekora doymuyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Bu yarışla, toplamda kazanılabilecek 276 puanın 255’ini alan “Uçan Hollandalı” pilotlardan alınıp takımlar şampiyonasına konsa bile 52 puan farkla Mercedes’in önünde ilk sıradaki yerini koruyor. Perez için ise çanlar çalmaya devam ediyor. Kötü sıralama turu performansını alışkanlık haline getirerek 15. sırada başlayan “Checo”, yarışı 6. tamamladı. Şüphesiz haftanın sürprizini McLaren ve Norris yaptı. Pilotların da söylediği gibi adeta bir rokete dönüşen araç, takıma 2. ve 4. sırayı getirdi. Verstappen’i geçen ve 4 tur yarışı lider götüren Norris, sonlara doğru kendisinin de anlamlandıramadığı sert lastik tercihi ile zorlansa da Hamilton’a karşı inanılmaz bir savunmayla yarışı başladığı yerde bitirdi. Norris bu performansla ikinci kez üst üste haftanın pilotu seçilirken McLaren’in diğer pilotu Piastri de, kariyer rekorunu kırarak yarışta 4. sırayı aldı.

Mercedes pilotu Russell’in 5. bitirdiği yarışta Alonso’daki -belki de aracındaki- düşüş sürüyor. “El Plan”, bu hafta da podyumun uzağında kalarak 7’ncilikle yetindi.