Victor Osimhen'den flaş paylaşım! 'Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, Göztepe maçının ardından rakipten Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart" demişti.

Osimhen'in sosyal medya paylaşımı: