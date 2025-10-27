Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen'den flaş paylaşım! 'Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın'

Victor Osimhen'den flaş paylaşım! 'Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın'

27.10.2025 19:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Victor Osimhen'den flaş paylaşım! 'Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın'

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, Göztepe maçının ardından rakipten Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart" demişti.

Osimhen'in sosyal medya paylaşımı:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #victor osimhen #Paylaşım

İlgili Haberler

Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı!
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, teknik direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılılardaki gol sayısını yakaladı.
Victor Osimhen'den rekor açıklaması!
Victor Osimhen'den rekor açıklaması! Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı 2 gol atan Victor Osimhen, karşılaşmadan sonra konuştu.
Victor Osimhen'den Bodo Glimt karşısında rekor!
Victor Osimhen'den Bodo Glimt karşısında rekor! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçıyla birlikte rekor kırdı.