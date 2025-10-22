Victor Osimhen'den rekor açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol ve iyi oyunuyla maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen, galibiyetin ardından konuştu.

"REKORLARI TEK KIRMIYORUM"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım" sözlerini sarf etti.