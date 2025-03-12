Victor Osimhen: 'Galatasaray, başka seviye!'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:40

Güncelleme: 12.03.2025 - 22:40

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, vatandaşı John Obi Mikel'in podcast programına konuk olarak düşüncelerini paylaştı.

Galatasaray hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Galatasaray başka bir seviyede. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ve tabii ki biliyorsunuz, Türkiye'nin en iyisi onlar. Eskiden bu yüzden Galatasaray maçlarını izlerdim. Dries Mertens zaten buradaydı, idollerimden birisi Drogba da keza Galatasaray'da oynadı." dedi.

"MARADONA'YI ASLA GEÇEMEZSİN"

Napoli kariyerinden bahseden Osimhen, "Napoli'de ne kadar kazanırsan kazan, Maradona'yı asla geçemezsin. Napoli ile yaşadğımız şampiyonlukta Spaletti bunun baş aktörüydü. Kvaratshelia'nın büyük bir adım atacağını biliyordum. PSG'ye veya o ölçekte büyük bir kulübe transferi, er ya da geç gerçekleşecekti." sözlerini sarf etti.