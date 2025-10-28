Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen ile formasını değiştirmişti: Tepkiler sonrası özür diledi!

28.10.2025 13:49:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen ile formasını değiştiren Göztepeli futbolcu Junior Olaitan Ishola, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1'le geçtiği maç sonrası, İzmir ekibinde forma giyen Junior Olaitan, Victor Osimhen ile formasını değiştirmişti.

Junior Olaitan, Osimhen'le formasını değiştirdiği anı sosyal medya hesabından paylaşınca taraftarların tepkisi ile karşılaştı. 23 yaşındaki Beninli futbolcu gelen tepkilerden sonra özür diledi.

"ŞANLI ŞEREFLİ GÖZTEPE TARAFTARINA"

Junior Olaitan söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen ile Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum.

Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim!

İNADINA GÖZTEPE!"

Image

