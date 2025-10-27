Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı: 'Amatör ruhlu adam'

Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ahmet Çakar: Aslında Göztepe çok akıllı oynadı. Hem önde bastı, hem alanı çok iyi daralttı hem de kazandığı toplarla süratli çıkarken devreye Oğuzhan Çakır isimli hakem girdi. Bütün dengeyi değiştirdi. Göztepeli Bokele'yi haksız bir şekilde ikinci sarıdan oyundan atınca belki de maç o anda bitiverdi. İkinci devre Okan Buruk, Icardi'yi de oyuna aldı ondan sonra zaten olan oluverdi. (Sabah)

"YAPTIĞI HAKEMLİK DEĞİL!"

Ahmet Çakar: Gelelim Oğuzhan Çakır'a… Yaptığı hakemlik filan değil. Bu kaçıncı kötü maçı hatırlamıyorum. Rakipten aldığı topu gole çeviren Osimhen için VAR'a gittiler, inanılır gibi değil. Bokele'nin ikinci sarıdan atıldığı pozisyona gelince; ilk faulü yapan Osimhen… Arkadan boynuna sarılıyor, kafasını da tutuyor, çocuk kurtulmak için kolunu kaldırınca oyundan atılıyor. O pozisyondan 10 dakika önce Osimhen'in, rakibinin yüzünü eliyle iterek kazandığı topta bırakın kartı faul bile verilmemişti. (Sabah)

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARADI"

Mustafa Çulcu: Göztepe'nin golünde rakip atakların şiddetini düşüren, kıran Torreira'nın yokluğu görüldü. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 14'te Yunus, 17'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonlara devam kararları doğru. Juan'ın Sallai'ye, Denis'in Barış'a yaptığı kontrolsüz harekette sarı kartları göstermedi. Nihayet Bokele'ye 30'da sarıyı çıkardı.

Galatasaray'ın beraberlik golünde çok net savunmada Furkan'dan gelen topta Osimhen'e kalkan bayrak yanlış, gol temiz. Ama güncellenmemiş VAR hakemi izlemeye çağırdı! Külliyen hatalı müdahale… Herhalde, "Öküz altında buzağı aradılar" (Sabah)

Mustafa Çulcu: 42'deki mücadelede faulü önce Osimhen yaptı hakem vermedi, devamında Bokele'yi elleri-kolları illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç etti. Göz ve karar reflekslerinde sıkıntı yaşayan sıkışan maçı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan ve baskıya direnemeyen kötü bir hakemlik ve çarpık bir karar çıktı.

27 yaşındaki Oğuzhan Çakır, eğer hızlı gelişim göstermezse 45 yaşına kadar ona kimse sabır göstermez. (Sabah)

"KANTARA YÜKLEYİN..."

Bülent Timurlenk: Ligin esaslı takımlarından, iki İstanbul büyüğüne boyun eğmemiş, tek mağlubiyetini geçen hafta almış ve kalesinde 9 maçta sadece 3 gol görmüş Göztepe'yi kantara yükleyin. Üzerine Bodo/Glimt maçının yorgunluğu, İlkay ve Lucas'ın eksikliğini ilave edin, yetmedi Göztepe'nin erken bulduğu golle 1-0 öne geçtiğini hesaba katın ve hatta Davinson gibi kritik bir adamın Trabzonspor maçında cezalı duruma düştüğünü de not edin… Galatasaray'ın altından kalkması gereken ağırlık ziyadesiyle fazlaydı.

Evet, taraftarı önünde oynuyordu ama geçiş oynayan takımlar karşısında zafiyeti olan kadro sahaya 'yüksek postta düşenleri toplayan' Lucas ve kısa zamanda oyun aklı olan İlkay'dan yoksun 11'i ile sahadaydı. (Sabah)

"AMATÖR RUHLU ADAM"

Bülent Timurlenk: Osimhen kazandığı paradan bağımsız bu ülkeye gelmiş en amatör ruhlu adamlardan. Sıfır kibir, sıfır problem. O koşup mücadele ettiğinde, takım da ona ayak uyduruyor. Barış'ın ısrarlı koşusu sonrası Osimhen'in golü Beşiktaş derbisinden beri Galatasaray'ın ön alan baskısından gelen 5. gol.

Bodo maçındaki 2-0 iken 30-45 arasındaki oyuna selamı var. Buruk'un takımı, aktif dinlenmeyi çözdü. G.Saray, çok zor bir maçın altından kalkmayı başardı. Okan Buruk külliyatına eklenmesi gereken stratejik bir 3 puan. (Sabah)

"OSIMHEN KONFORU"

Levent Tüzemen: Osimhen'i çıplak gözle izlemek insana büyük bir keyif veriyor. Nijeryalı yıldız, inanılmaz çalışıyor, sahanın her yerine basıyor, pres yapıyor, rakibi kovalıyor, ikili mücadeleye giriyor, takipçiliği ile de golünü atıyor. Osimhen'in yarattığı konfor ortamı arkadaşlarının da konforlu bir alanda oynamasını sağlıyor. Belki 1 gol attı ama Lis en az 3 tane kurtardı, Icardi'nin golü öncesinde atak başlangıcında yine Osimhen vardı.

Okan Buruk, ikinci yarıya Göztepe 10 kişi kaldığı için çift forvet ile başladı. Icardi'yi sokarak Göztepe savunmasının düzenini altüst etti. Osimhen-Icardi ikilisi rakip savunmayı yaprak gibi sallarken Sara-Yunus-Sane üçlüsü çok etkili oynadı. Özellikle Icardi'nin sahte 9 gibi takılıp, orta alana gelerek pas alıp top dağıtması da G.Saray'ın iyi oyununa büyük katkı yaptı.

Sanchez acaba kurban mı kestirsin ya da kiliseye gidip mum mu yaksın? Kolombiyalı stoper 5 maçta 4 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü. (Sabah)